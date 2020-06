Salandin:“Torino, Udinese e Sampdoria, irrispettosi per il lavoro di Gravina”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefano Salandin, Tuttosport: “Colpo di coda delle società che non volevano cominciare che provano a rendere complicato il percorso a Gravina. È irrispettoso quello che si sta vedendo, Cairo ha guidato questa posizione insieme ad Udinese e Sampdoria. So per certo che una volta è stato preso in mano il libretto dei regolamenti della Premier League ed è stato chiesto di non tirarlo più fuori. Gravina ha dovuto alzare la voce due volte: la prima quando si fermò il campionato e la FIGC sistemò le questioni economiche e per le questioni operative”.