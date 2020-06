Padovan: “Nel calcio italiano prevale l’interesse individuale”

G iancarlo Padovan, giornalista, a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello, in onda su Radio Punto Nuovo, ha dichiarato: “Non abbiamo a che fare con persone serie se parliamo di presidenti di società. Ogni giorno parte un treno e cambia direzione. Ho l’impressione che con la bocca vogliono riprendere, con la mente pensano che il trappolone bloccherà il campionato. Li vedo sempre fare battaglie di retroguardia, quelle che consentono loro sopravvivenza e benessere e che gli altri si arrangino. Ad oggi, abbiamo un serbatoio importante che è la Serie C che è completamente abbandonata. La confusione che regna in Serie B è la stessa che regna in Serie A, con l’aggravante che non c’è neppure l’unità di intenti. L’unico calcio che viene affossato in Europa è quello italiano, in Inghilterra e Germania cominciano prima di noi. Un calcio diviso nel quale prevale l’interesse individuale e non quello collettivo”.

Fonte : Radio Punto Nuovo