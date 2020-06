Obiettivo Napoli – Irrompe la Juventus e trova l’accordo con Kumbulla

Su Kumbulla, talentuoso difensore albanese dell’ Hellas Verona, c’è un bel po’ di Serie A. Tra le altre Napoli ed Inter. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Stampa, però, la Juventus avrebbe distanziato la concorrenza, così come fatto in precedenza con Dejan Kulusevski. Si legge: “Salvo clamorosi colpi di scena, il giocatore finirà per vestire il bianconero”. L’affare si aggira complessivamente sui 32 milioni di euro, ma potrebbero essere inseriti alcuni giovani giocatori come contropartite per abbassare la cifra.