Non tutto è perduto per il rinnovo di Callejon con il Napoli

Callejon non ha mai nascosto che a Napoli si trova bene, anzi la moglie i figli non vorrebbero andare via dalla città partenopea. La Spagna però è una immancabile tentazione per Calletti, ma per il momento nessuna squadra (Siviglia e Valencia su tutti), ha offerto quanto il club di De Laurentiis. La società azzurra a Dicembre offrì un biennale a 3 milioni, l’iberico invece voleva l’aggiunta dei bonus, però nessuna squadra ha pareggiato l’offerta dei partenopei.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno