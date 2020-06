Napoli-Gattuso, siamo alle formalità per il rinnovo fino al 2023

L’intesa per il rinnovo di mister Gattuso con il Napoli sarebbe arrivata molto prima, ai primi di Marzo ci fu l’incontro per pianificare il futuro, ma poi il Covid-19 ha rinviato la firma. L’accordo con l’agente del tecnico di Coregliano Calabro Jorge Mendes, era praticamente fatto, però non ci saranno problemi tra le parti. Anzi sarà una formalità la firma e poi l’ufficialità, accordo fino al 2023, ma questo prima che inizi la prossima stagione, perchè il mister ex Milan, Palermo e Pisa, vuole guadagnarselo sul campo e magari regalare un trofeo alla piazza partenopea.

Fonte: Il Mattino