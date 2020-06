Spadafora: “Offrire in chiaro le gare nelle residenze per anziani”

CASE DI RIPOSO

Intanto, tornando alla ripresa del campionato, Spadafora continua insistere sulle immagini in chiaro. Il Ministro ha spiegato che «l’idea di offrire in chiaro la visione delle partite nelle residenze per anziani, così come avviene in Spagna, mi vede assolutamente d’accordo». Inoltre, si sta lavorando, da un lato, perché la Rai possa trasmettere gli highlights subito dopo la conclusione delle partite e, dall’altro, ma solo per i primi turni, che alcune gare possano essere diffuse in chiaro. E’ vero che le pay-tv perderebbero una parte della loro esclusiva, ma in questo modo, secondo Spadafora, verrebbero incontro alle esigenze del Paese. Infine oggi la Lega attende le garanzie di Dazn e Img per il pagamento dell’ultima rata. Fonte: CdS