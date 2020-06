Milik su Mertens: “Gli amici resteranno sempre amici”

Le parti sembrano distanti sempre più, mentre si avvicina il 2021 che significherà scadenza di contratto per Arkadiusz Milik. Il polacco tra qualche mese potrebbe incontrare una nuova squadra e accordarsi per il suo futuro, una situazione già vissuta in casa Napoli con Mertens e Callejon quest’anno e che Aurelio De Laurentiis e il suo staff vorrebbero evitare.

Ecco perché il Napoli proverà nelle prossime due settimane a risolvere tante questioni in sospeso, tra cui quella di Arek: secondo quanto riportato da Sky Sport, però, il bomber azzurro avrebbe detto no all’ultima proposta di rinnovo finendo così in automatico nella lista delle probabili cessioni. Nel frattempo, Milik carica una foto interrogativa sui social con Dries Mertens: «Friends will be friends», recita, «Gli amici resteranno sempre amici». Vista l’ormai certa permanenza del belga, che sia un segnale sul suo futuro non più in azzurro? Fonte: Il Mattino