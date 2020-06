Il Napoli e Mertens si sono detti sì: Il rinnovo è imminente

Dries Mertens è ormai al momento della firma con il Napoli. Il belga e il club di Aurelio De Laurentiis si sono detti sì, un accordo trovato già due settimane fa e che blinda Dries in azzurro nei prossimi anni. Per Dries ci saranno due milioni e mezzo al momento della firma con un contratto biennale da circa 5 milioni e anche un’opzione per un ulteriore anno che, se usata, potrebbe trattenere l’attaccante a Napoli fino al 2023.

Manca ancora la firma del giocatore ma, come riportato da Sky Sport, sta per arrivare: questione di ore per l’ufficialità del nuovo accordo con lo scambio dei documenti ormai completato tra i legali. Un ruolo fondamentale per la decisione di Dries l’ha avuta Gattuso che l’ha reso protagonista del suo progetto dallo scorso dicembre chiedendo al club azzurro di blindarlo a Napoli. Fonte: Il Mattino