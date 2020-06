Mertens e Zielinski, doppio annuncio a fine mese

In casa Napoli la situazione dei rinnovi tiene banco e la sensazione è che alcune questioni stanno per essere risolte entro la fine del mese. Mertens e Zielinski stanno viaggiando a vele spedite, tanto che entrambi i documenti se ne stanno occupando i rispettivi legali per il famoso “scambio”. Entrambi i calciatori firmeranno un biennale e guadagneranno 4 milioni a stagione, con opzione per un terzo anno. L’esterno fiammingo potrebbe anche essere annunciato prima della sfida contro l’Inter, club che per un po’ lo aveva tentato, ma si sa Napoli è una piazza che ti conquista e Mertens non se l’è sentita di tradirla.

Fonte: Tuttosport