L’Inter fa sul serio per Kumbulla: Ma i nerazzurri non sono soli

Un 2000 al centro del mercato. E non è Tonali. Gioca in difesa, è cresciuto a Peschiera a due passi dal centro sportivo del Verona ma la nazionalità è albanese: Marash Kumbulla. Una delle rivelazioni dell’attuale campionato. Il centrale, piede destro, ma bravo anche sul centro sinistra, è nel mirino dell’Inter da tempo e l’Inter è in questo momento la squadra più avanti rispetto alle altre. Il club nerazzurro sta mantenendo vivissimi i contatti e ad oggi è l’unica, vera, trattativa in piedi col Verona che non ne fa una questione di giocatori da inserire nell’operazione ma piuttosto di base cash su cui ragionare.

E in questo momento l’Inter è la società che più si avvicina concretamente a una possibile chiusura del cerchio (ci aveva provato anche il Napoli). Sullo sfondo c’è la Juventus. Attenta, pronta, sul pezzo. Difficile non ripensare all’intrigo di gennaio che ha avuto Dejan Kulusevksi come protagonista. Attualmente però la situazione è differente.

I bianconeri hanno sondato il terreno, cercando di capire la fattibilità dell’operazione, ma ad oggi solo ipotesi. Ricordando un particolare: nell’attuale rosa di Sarri ci sono 5 centrali. Ergo, di spazio abbastanza poco, in attesa ovviamente di eventuali cessioni. Testa a Kumbulla? Davanti, ora, c’è l’Inter. In attesa dello scatto vincente. Fonte: Gianlucadimarzio.com