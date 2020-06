In vista dell’Inter un dubbio di formazione per Gattuso

Manca una settimana alla sfida contro l’Inter, fischio d’inizio alle ore 21,00 allo stadio San Paolo, canale Rai 1, ma mister Gennaro Gattuso ha scelto l’undici da mandare in campo. Il Napoli punterà su Ospina tra i pali, Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, al centro Maksimovic e Koulibaly. A centrocampo il dubbio tra Fabian Ruiz e Allan, con lo spagnolo in vantaggio, a seguire Demme e Zielinski. In avanti Callejon, Mertens e Insigne. Nei prossimi giorni verrà sciolto il dubbio sulla mediana. Ieri il capitano del Napoli si è distinto in un meraviglioso gesto, il minuto di raccoglimento per stare al fianco di Gattuso, per la grave perdita della sorella.

Antonio Giordano CdS