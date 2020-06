Il presente è Ospina, ma il futuro è tutto per Meret

La stagione di Alex Meret è cambiata da quella serata infelice contro l’Inter, dove si fece passare sotto le mani il tiro di Lukaku, la sfera finì in rete. Da quell’episodio Gattuso, decise di puntare su Ospina. Non una scelta punitiva, anzi la stima è enorme, ma mandare tra i pali il portiere più esperto per non caricare di responsabilità il ragazzo friulano. Il colombiano è preferito al momento per il saper giocare con i piedi, fattore che Meret sta provando a migliorare in allenamento. In vista della sfida contro i nerazzurri, ancora spazio ad Ospina, ma il futuro è tutto a favore dell’ex Udinese e Spal, tanto che potrebbe esserci una sorta di alternanza in questo finale di stagione.

Antonio Giordano CdS