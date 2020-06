Fabrizio Corsi (pres. Empoli): “Su Ricci il nostro obiettivo è di tenerlo in caso di A”

In questi giorni si è parlato del classe 2001 dell’Empoli Ricci e diversi club di serie A si sono fatti in avanti. Il presidente della società toscana Fabrizio Corsi ne ha parlato a Radio Punto nuovo condotto da Marco Giordano e Umberto Chiariello. “Napoli in pole per Ricci? No, non c’è nessuno in pole. Se qualcuno mi chiamasse oggi direi che non ne voglio parlare per non fare del male al ragazzo. Per fortuna l’Empoli non ha bisogno di cedere per far quadrare i conti, campionato tutto da giocare. Mi da fastidio anche che i compagni gli facciano battute. Difendiamo il valore dei ragazzi ad oltranza, fino a che non arrivano in Primavera, molti genitori lo ritengono un vantaggio. Siamo al trentesimo posto in Europa, con giocatori che vengono dal settore giovanile e giocano in Serie A. Ci sono tante società che sono dietro a noi, davanti a noi solo Inter e Atalanta, non ci sono Torino o Fiorentina. Ricci gioca nell’Empoli, se il sogno Serie A si avvera, giocherà con noi anche l’anno prossimo. Bisogna ovattare il ragazzo, è equilibrato e maturo, deve restare concentrato sul suo lavoro. Sono quattro settimane di lavoro duro e lui è tra i più pronti dal punto di vista atletico. L’offerta del Napoli non c’è, ma non ci interessa parlarne, oggi abbiamo altre priorità. Ho letto quello vogliono fare in Serie A, ci provano in tutti i modi”.

La Redazione