E’ rottura tra il Brescia e Balotelli: Cellino chiede la rescissione

E’ finita come peggio non poteva e come nessuno si augurava. Il Presidente Cellino ha inviato a Mario Balotelli la lettera per chiedere la rescissione unilaterale del contratto. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato un certificato medico in cui il calciatore accusava gastrite. Nelle ultime settimane c’erano stati problemi, con diversi allenamenti “saltati” da SuperMario e la conseguente rabbia di presidente e allenatore. . Le risposte dell’ interessato, soprattutto via social, non avevano di certo rasserenato l’ambiente. Il più deluso il tecnico, Diego Lopez che a Il Corriere della Sera dice: “Pensavo che giocando nella sua città potesse dare tanto. Aveva tanto da dare, ma doveva fare di più, molto di più. I fatti sono questi. Quindi è normale che sia deluso. Per Mario mi sono speso molto, ma da lui pretendevo e pretendo altrettanto”