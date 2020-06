Del Genio:” Non è detto che Koulibaly vada via,ci sono diverse motivazioni”

Le parole del giornalista Paolo Del Genio sul futuro di Koulibaly:

“Molti danno per certo di un suo addio a fine stagione, ma non ne sono sicuro.Ci sono buone possibilità che resti ,soprattutto perchè lui è molto legato al Napoli e alla città.Chiaramente se dovessero arrivare cifre importanti si valuterà , ma sono poche le squadre che possono spendere tanto per lui.Qualora si dovesse arrivare all’addio ,vorrà dire che si è trovata la soluzione migliore per entrambe le parti .Mi auguro che Koulibaly resti, cosi da riscattare l’annata poco brillante dovuta a diversi fattori”.