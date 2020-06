De Laurentiis va allo scontro con Sky: senza soldi, niente segnale

De Laurentiis non si ferma. Andrà allo scontro con Sky. Se la pay-tv continuasse a non pagare, il presidente del Napoli vorrebbe togliergli il segnale: in sostanza, non potrebbe trasmettere le partite. Tale eventualità era già stata presa in considerazione, ma solo riferita alle ultime 6 giornate del torneo, ovvero quando verrebbe pareggiata la quota già pagata da Sky. Finora, infatti, è stato disputato il 68% degli incontri, mentre le 5 rate saldate su 6 sono pari all’83 dell’intero monte ricavi. De Laurentiis ha espresso il suo proposito, durante l’Assemblea. Ovvio che se fosse accolto diventerebbe assai complicato immaginare di recuperare il rapporto con lo storico partner. Ieri da Dazn e Img sono arrivate due lettere nelle quali i due broacaster accettano le condizioni poste dalla Lega per il saldo dell’ultima rata. Il primo bonifico, però, scatterebbe soltanto alla ripresa del campionato. Si tratterebbe di un’ultima forma di cautela. Qualche società non ha gradito la mossa, ma è probabile che si arrivi comunque a concedere del tempo in più. Scontato, però, che se non dovessero arrivare i bonifici, partirebbero le ingiunzioni anche per Dazn e Img.

CdS