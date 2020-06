CORONAVIRUS – In calo i decessi e 270 nuovi casi, la metà in Lombardia

Come ogni giorno il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli informa in tempo reale sui dati del Covid-19 all’interno della sala stampa. Rispetto a 24 ore fa in leggero calo i decessi 72, mentre ci sono 270 nuovi casi, metà dei quali in Lombardia.

Deceduti – 72

Guariti – 1297

Pazienti positivi – meno 1099

La Redazione