Coppa Italia, la probabile formazione azzurra anti Inter

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport indica la probabile formazione del Napoli in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter in programma la prossima settimana. Il quotidiano schiera un 4-1-4-1 una probabile variante tattica a cui starebbe pensando Gattuso: “La variante tattica è una possibilità che Rino Gattuso considera parecchio. E’ ipotizzabile che anche contro l’Inter, nella gara di ritorno della semifinale di coppa Italia, Gattuso agisca allo stesso modo. Finora, nelle gare contro avversari forti, la squadra è sempre stata più compatta. Sabato prossimo, ci sarà da difendere il gol di Fabian Ruiz, realizzato a San Siro nella gara d’andata. E, dunque, è prevedibile un Napoli più accorto, che provi ad agire in ripartenza. In fase di non possesso, il pressing di Gattuso può prevedere che l’attaccante centrale e una mezzala pressino, in base a dove si trova il pallone, la fonte del gioco avversario a centrocampo, e lo stesso concetto viene riproposto una linea più in basso con il trequartista o la seconda punta che rifinisce l’azione offensiva”. Fonte:GdS