Commisso: “Senza stadio potrei lasciare Firenze? Vedremo in futuro…”

Rocco Commisso ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per il suo anniversario da presidente della Fiorentina: “Abbiamo perso tre mesi per il coronavirus, ma i lavori cominceranno intorno al primo ottobre. L’obiettivo è finirli entro la stagione 2020/2021. In America non si pagano le tasse sugli stadi. Senza stadio potrei lasciare Firenze? Vedremo in futuro come andranno le cose. Ci sono anche la salute, l’età. Non posso lasciare alla mia famiglia un problema incompiuto, per questo voglio fare in fretta. I soldi non sono un problema, mi basta avere la strada spianata. Se ne parla da anni, ma ho capito che la città non è ancora pronta. I tifosi per me vengono prima di tutto. Presidenti, dirigenti e calciatori passano, loro invece restano. Non possono prendere l’acqua e a volte perfino i bagni non funzionano. La Soprintendenza mette troppi vincoli, ma solo le leggi di Dio non si possono cambiare. Non mi sono mai stati detti i prezzi dell’area. Credevo si potesse chiudere a 6 milioni di euro poi ci hanno detto che ne costava 22. Abbiamo detto che non ci stavamo a queste condizioni. Abbiamo opzionato 36 ettari e mezzo, è la nostra quarta e ultima opzione. Voglio vincere tutto, ma bisogna essere pratici. Belotti, Nainggolan o Piatek? Abbiamo fatto grandi investimenti anche a gennaio“.