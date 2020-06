Bundesliga – Poker Bayern: titolo ipotecato! Pari Lipsia, ok Hoffenheim e Mainz

Il Bayern Monaco ha ormai in mano la Bundesliga! I bavaresi vincono a Leverkusen per 4-2 contro il Bayer nella 30a giornata, volano a +9 punti sul Borussia Dortmund e di fatto mettono l’ipoteca sul titolo a 4 giornate dalla fine. Rallenta il Lipsia, bloccato 1-1 in casa dal Padeborn all’ultimo secondo. Un pareggio che però non aiuta i nerazzurri, sempre ultimi e ormai ad un passo dalla retrocessione. Importantissimo successo esterno del Mainz, che batte 2-0 l’Eintracht Francoforte nel derby del Reno e allunga a +3 punti sulla zona play out, complice il pareggio del Dusseldorf per 2-2 con l’Hoffenheim