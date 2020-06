Bundesliga: Borussia-Hertha Berlino: Emre Can regala la vittoria ai suoi

Borussia Dortmund-Hertha Berlino 1-0 Emre Can (B) 58′

BORUSSIA DORTMUND (3-4-1-2): Burki, Piszczek, Emre Can, Akanji, Guerreiro (Schmelzer 90′), Delaney, Witsel (Balerdi 80′), Hakimi, Brandt (Reyna 68′), Hazard (Morey 79′), Sancho. A disposizione: Hitz, Balerdi, Fuhrich, Morey, Pherai, Raschl, Rente, Reyna, Schmelzer. Allenatore: Favre.

HERTHA BERLINO (4-2-3-1): Jarstein, Pekarik, Boyata, Tournarigha, Mittelstadt, Grujic (Maier 88′), Skjelbred (Piatek 62′), Lukebakio (Ngankam 46′), Darida, Dilrosum (Esswein 30′-Samardzic 88′)), Ibisevic. A disposizione: Smarsch, Dardai, Esswein, Klunter, Maier, Ngankam, Piatek, Samardzic, Stark. Allenatore: Labbadia.

Arbitro: Osmers.

Ammoniti: Esswein (H) 76′, Piatek (H) 77′

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 4′.

Primo tempo. La prima opportunità arriva all’8′ col siluro di Hakimi alto di un soffio, al 15′ Sancho entra in area e calcia a botta sicura ma un difensore avversario in ripiegamento difensivo si oppone col corpo. Al 22′ Thorgan Hazard lascia partire un missile a alto di pochissimo a portiere battuto, al 36′ Witsel aggancia la sfera in area e calcia id prima intenzione verso la porta ma un difensore avversario si oppone col corpo. Nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il punteggio così al duplice fischio si va a riposo senza reti.



Secondo tempo. Nella ripresa Thorgan sfiora il vantaggio con una rasoiata a lato di un soffio, al 58′ l’ex Juventus Emre Can lascia partire una bordata dal limite che non lascia scampo a Jarstein per l’1-0 Borussia. Al 65′ Darida cerca il tiro a giro da fuori area ma la sfera esce di pochissimo sul fondo dopo una leggera deviazione, nel finale non arriva la reazione dell’Hertha così al triplice fischio il Borussia conquista la vittoria.