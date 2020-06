Bisogna difendere il gol di Fabian, si pensa alla “variante”

Una settimana. Una sola settimana e si ricomincia a fare sul serio. C’è l’Inter al San Paolo per la semifinale (ritorno) di Coppa Italia e c’è il vantaggio di San Siro da difendere. Secondo La Gazzetta dello Sport, per difendere tale vantaggio, mister Gattuso avrebbe in mente una sorta di 4-1-4-1. Si legge: “Sabato prossimo, ci sarà da difendere il gol di Fabian Ruiz, realizzato a San Siro nella gara d’andata. E, dunque, è prevedibile un Napoli più accorto, che provi ad agire in ripartenza. In fase di non possesso, il pressing di Gattuso può prevedere che l’attaccante centrale e una mezzala pressino, in base a dove si trova il pallone, la fonte del gioco avversario a centrocampo, e lo stesso concetto viene riproposto una linea più in basso con il trequartista o la seconda punta che rifinisce l’azione offensiva”.