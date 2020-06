Ad inizio settimana faccia a faccia Insigne-AdL per “regolare i conti”

Lunedì o al massimo martedì ci sarà l’incontro tra il presidente del Napoli De Laurentiis e il capitano Lorenzo Insigne per sistemare alcune faccende in sospeso. Soprattutto due questioni in particolare, il taglio degli stipendi, il patron degli azzurri deve pagare il mese di Maggio, cioè da quando la squadra ha ripreso gli allenamenti. La sensazione è che si potrà ovviare a questa situazione, non è da escludere che AdL possa comunicare la rinuncia agli arbitrati per la multa dopo l’ammutinamento del 5 Novembre. Il gruppo in questo momento è molto compatto, ieri c’è stato una toccante applauso per stare vicino a mister Gattuso per la morte della sorella, funerali che si sono svolti ieri a Schiavonea. Il mister ha voluto che il presidente incontri la squadra, per rasserenare l’ambiente e risolvere le questioni.

Fonte: Il Mattino