Un’ accoppiata da 24 milioni per De Laurentiis e soci

Al Napoli, se riuscisse a centrarla, l’accoppiata coppa Italia-qualificazione in Champions League varrebbe almeno 23.85 milioni (8.6 dalla vittoria della coppa Italia e per la partecipazione alla finale di supercoppa in Arabia Saudita e 15.25 dalla partecipazione alla fase a gironi della Champions League) ma a questo andrebbero aggiunti i soldi ricavati per il ranking storico e il market pool, cifra che per gli azzurri in quest’edizione di Champions League è stata di 23 milioni (e poi si andrebbero ad aggiungere i ricavi per le vittorie nel girone, 2.7 milioni, e i pareggi, 900mila euro). E il Napoli sarà impegnato in questo finale di stagione anche nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League a Barcellona, in caso di passaggio del turno e di qualificazione ai quarti il club incasserebbe altri 10.5 milioni di euro.

Fonte: Il Mattino