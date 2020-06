Ultime Inter – Tranne Skriniar, il resto è incognita in vista del Napoli

La difesa sarà il punto nevralgico per reggere l’urto contro il Napoli e provare a conquistare la finale di Coppa Italia. Il tecnico dell’Inter Antonio Conte lo sa, ma è il reparto che ha più problemi fisici. Ad eccezione di Skriniar, il resto non sta al top, quello in forte dubbio è Godin, indietro anche nella preparazione. Dovrebbero farcela De Vrji e Bastoni, ma neanche loro sono al 100%, però si farà di tutto per recuperarli. In teoria c’è D’Ambrosio che da centrale ha già sperimentato la posizione. Infine anche Vecino è in forte dubbio e si proverà a recuperarlo per il 13 Giugno. Non sarà semplice ribaltare lo 0-1 dell’andata, ma una forte difesa sarebbe un ottimo apri pista per andare in finale.

Adriano Ancona CdS