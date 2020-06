Questa mattina lavoro differenziato da parte di Leo Messi, l’argentino si era infortunato nei giorni scorsi e si attendeva la diagnosi. Nulla di serio per il capitano dei blaugrana che starà fermo per qualche settimana, in tempo per il rush finale in Italia e in campo internazionale. Una piccola contrattura al quadricipite della coscia destra.

La Redazione