SKY – Scambio documenti Napoli-Mertens, ormai manca poco

Sono stati mesi davvero intensi per la questione rinnovo in casa Napoli per quanto riguarda Dries Mertens. Il belga ha avuto richieste da Inter e Chelsea, ma lui ha scelto la maglia azzurra. Siamo allo scambio dei documenti tra le parti, il calciatore fiammingo guadagnerà per i prossimi due anni, con opzione per il terzo, 5 milioni a stagione. Manca solo la firma di Mertens, ma si sta andando verso questa opzione, con i legali delle parti che si stanno scambiando i vari documenti. Il belga ormai ha scelto l’azzurro per l’ultimo contratto importante della sua carriera.

Fonte: gianlucadimarzio.com