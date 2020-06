La formula dell’algoritmo: I parametri da tenere in considerazione

Formula

Ma come si è trovata la quadratura del cerchio? Come detto, si è scelta una strada tutto sommato semplice: valorizzare i dati certi desumibili dalle classifiche reali al momento dello stop. Rapportare ogni elaborazione al diverso status di ogni club sulla base del numero di gare valide giocate, utilizzare i parametri dei punti per risolvere i casi di parità o di impossibilità di verifica ulteriore; ricavare dai valori-indice (media punti) neutri e impermeabili rispetto a possibili influenze e distorsioni provenienti dall’esterno; a quel punto pesare in maniera differente i dati immediatamente disponibili (considerati al 100%) e quelli frutto di elaborazioni (90% per i parametri legati alla media punti, 10% alla differenza reti).

Una formula che include tutti questi parametri, considerati nel momento in cui il campionato dovesse essere interrotto (tenendo conto di eventuali discrepanze tra le partite giocate dalle squadre): punti realizzati nelle gare giocate; media punti in casa della squadra nelle gare giocate; partite casalinghe ancora da disputare; media punti in trasferta nelle gare giocate e gare in trasferta ancora da disputare. Un foglio di calcolo, per azzerare la fantasia. Fonte: CdS