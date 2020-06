Schwoch: “Milik lascerà Napoli, Giuntoli ha messo gli occhi su…”

L’ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito di alcuni possibili movimenti di mercato del club partenopeo: “Arek Milik via dal Napoli all’80%? No, secondo me le percentuali sono decisamente più alte. L’attaccante ha rifiutato ancora una volta il rinnovo proposto da Cristiano Giuntoli. Il problema è che Milik non ha mai inciso davvero nelle partite che contano. Credo che Arek Milik lascerà il Napoli. Penso che proseguirà la sua carriera anche perché Giuntoli ha individuato il nome del possibile sostituto. La dirigenza campana ha messo nel mirino Malen del Psv. Penso che possa fare al caso dei partenopei anche perché è un calciatore molto giovane e con ampi margini di crescita: è molto forte. Non dimentichiamo poi che il Napoli confermerà Dries Mertens e che ha già ingaggiato Andrea Petagna”.