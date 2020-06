RINNOVO – Per Callejon, De Laurentiis scende in campo

Se fino a qualche settimana fa sembrava complicato parlare di rinnovo per Callejon, adesso si è aperto uno spiraglio per un tentativo. Lo spagnolo come la moglie e i figli si trovano bene in città, non vorrebbero andare via, anche se il richiamo iberico con Siviglia e Valencia sono ancora insistenti. La novità degli ultimi giorni è che è stato abbattuto il muro dell’incomunicabilità che persisteva da mesi. Per questo la prossima settimana De Laurentiis scenderà in campo per provare a convincere Callejon e a seguire toccherà al suo agente Quillon. In questo le quote di una sua permanenza non è sempre alta, anzi, però il fatto che ci sia un’altra chance per il rinnovo, è senz’altro un fattore positivo. Dopo Mertens, potrebbe restare un’altra bandiera a Napoli?

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport