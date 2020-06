Buone notizie per Kostas Manolas dopo l’infortunio muscolare che sembrava tenerlo fuori fino a luglio. Secondo l’edizione odierna di Repubblica il difensore sta recuperando e molto più in fretta di quanto ipotizzato in precedenza. Il greco non sarà rischiato contro l’ Inter in Coppa Italia, ma potrebbe figurare tra i convocati il 23 giugno contro l’ Hellas Verona per la ripresa del campionato azzurro.