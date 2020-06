Per l’Inter 3 gare in 8 giorni. Gli orari Tv della sfide di Coppa Italia

Come noto le 2 semifinali e la finale saranno tutte trasmesse da Rai 1. Il fischio d’inizio dei 3 incontri è programmato per le ore 21. La prima partita che verrà disputata (il 12) è Juventus-Milan, mentre il giorno successivo toccherà a Napoli-Inter. Vani, dunque, tutti i tentativi del club nerazzurro di invertire l’ordine dei due match in quanto la formazione di Conte è l’unica delle quattro in corsa per il trofeo nazionale a dover giocare un recupero di campionato nel week end del 20-21 (quello contro la Samp a San Siro del 21 alle 21,45). Handanovic e compagni, in caso di blitz al San Paolo, disputeranno 3 incontri in 8 giorni dopo oltre 3 mesi di stop. Non il massimo della vita. Per cambiare sarebbe stato necessario l’ok delle altre 3 squadre coinvolte, ma in particolar modo la Juventus e il Milan non hanno fatto sconti ai rivali storici. Neppure il Covid ha portato più serenità o comunque rapporti più distesi tra le “grandi”.

Fonte: CdS