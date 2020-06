Partitella in famiglia al San Paolo, ecco quando ci sarà

Primo appuntamento la Coppa Italia, poi la rincorsa in campionato alla zona Champions League: il Napoli riparte già a mille con partite subito decisive. Alla ripresa il ritorno della semifinale contro l’Inter il 13 giugno e il 17 l’eventuale finale all’Olimpico di Roma contro la vincente tra Juve e Milan. Gli azzurri hanno in programma di disputare la prossima settimana una seduta di allenamento con partitella in famiglia al San Paolo per ritornare allo stadio (l’ultima partita si giocò contro il Torino il 29 febbraio, tre mesi fa) prima del match contro l’Inter e abituarsi alla situazione delle porte chiuse. Fonte: Il Mattino