Ospina: “Al Nacional preferivano l’ esperienza a un giovane come me”

David Ospina, portiere del Napoli, è intervenuto via Skype, ai microfoni dell’ Atletico Nacional , la squadra colombiana che lo lanciò, ecco le sue parole: “Ero giovane ma sapevo già molto bene quanta responsabilità avessi nel dover proteggere la porta di una squadra come il Nacional . In tanti erano convinti che la squadra avesse bisogno di un portiere di esperienza e non di un giovane come me, ma non ho mai ascoltato quelle voci, ho sempre pensato a fare il mio lavoro e a sfruttare l’opportunità che mi era stata data mandandomi in campo”