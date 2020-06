Napoli, colpi da 24 milioni. Grande fetta la porta la Coppa Italia

Vincere la coppa Italia significherebbe riconquistare il trofeo dopo sei anni (l’ultimo fu vinto nel 2014) e sarebbe il terzo dell’era De Laurentiis (il primo venne conquistato nel 2012). E alzare il trofeo in termini economici assicurerebbe al Napoli 5.3 milioni per i diritti tv (alla finalista ne andranno 3,2) e a questi andrebbero aggiunti i ricavi per la partecipazione alla Supercoppa, cifra che ammonterebbe a circa 3.3 milioni se la finale si giocasse in Arabia Saudita (2 in altra location) e in più bisognerebbe aggiungere i circa 3 milioni per la partecipazione certa alla fase a gironi di Europa League: in totale, quindi, circa 11.6 milioni (10.3 se la Supercoppa non si giocasse in Arabia Saudita). Gli azzurri nella semifinale di ritorno con l’Inter partono dal successo per 1-0 del match di andata firmato da Fabian Ruiz: un vantaggio da conservare nel match a porte chiuse al San Paolo, la prima partita del Napoli al ritorno in campo dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. Fonte: Il mattino