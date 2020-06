Mori: “Il terreno del San Paolo tollera il gioco durante il periodo estivo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Mori, agronomo: “Terreno del San Paolo? L’ho seguito in occasione dei grandi concerti fatti le scorse estati. È stata fatta una lavorazione assolutamente normale: ci sono un’erba macroterma e microterma, è stata fatta quindi un’operazione per favorire il macroterma che è quello ottimale per il caldo. Tuttavia il clima non ci sta aiutando alla grande, ma il manutentore sa quello che fa e sono molto tranquillo. Il campo è sempre stato un buon campo, lo conosco molto bene, per me è normale quest’operazione di depurazione eliminando un’erba non più gradita. Chiaramente il tempo tra l’operazione e la futura partita è breve, il clima non ci sta aiutando, ma il campo sarà perfetto a breve. È una tipologia di erba che tollera il gioco durante il periodo estivo, quindi la lavorazione fatta è rivolta proprio a favorire quell’erba che durante il periodo estivo e con il caldo ha una grandissima resilienzia. Il San Paolo è molto ben seguito da Salvatore Marrone, ha il vantaggio di ritrovarsi in una zona calda, Napoli, dove queste erbe estive creano una rete che rinforza il sottofondo. All’interno del campo, viene seminata una specie che serve a dare il colore verde, in inverno. La resistenza è sempre grazie alla gramigna estiva, per cui è un campo anche particolarmente avvantaggiato dalle condizioni climatiche”.