Il futuro dello spagnolo, potrebbe anche avere un finale a sorpresa, magari positiva per i tifosi del Napoli. Il corrispondente dall’Italia di As Mirko Calemme aggiorna su twitter. “La situazione di #Callejon è sempre questa: non ha accordi con altri club, vuole restare a #Napoli, lui e il club non escludono il rinnovo e si sono promessi di riparlarne. La spinta decisiva, probabilmente, potrebbe arrivare dal campo”.

La Redazione