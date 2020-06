Arek Milik ha rifiutato il rinnovo del suo contratto con il Napoli in scadenza nel 2021. L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che il polacco è ormai vicino alle cessione e il club azzurro non vuole perderlo a parametro zero il prossimo anno. Il Napoli valuta l’attaccante 50 milioni, la Juventus propone contropartite tecniche, ma i partenopei non gradiscono. Milik è seguito anche all’ estero, soprattutto in Spagna dall’ Atletico Madrid e in Germania dal Bayer Leverkusen.