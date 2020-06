Le esequie della sorella di Gattuso, oggi il tecnico si sposta in Calabria. Tantissimi i messaggi

L’ultimo saluto oggi alla sorella Francesca, scomparsa martedì scorso prematuramente a 37 anni nell’ospedale di Busto Arsizio per una grave malattia. I funerali si terranno alle 16,30 a Schiavonea, Gattuso guiderà stamattina l’allenamento degli azzurri a Castel Volturno e poi si metterà in auto per raggiungere la Calabria. Giorni di infinito dolore per Gattuso, tutto il mondo del calcio si è stretto intorno a lui: tantissimi i messaggi ricevuti da altri club, allenatori, calciatori, a cominciare ovviamente dagli azzurri, che non potranno essere presenti perché sono sottoposti a rigidi controlli in vista del ritorno all’attività agonistica prevista per sabato 13 in Coppa Italia contro l’Inter. Il presidente De Laurentiis invierà una corona di fiori. Grande vicinanza in questi giorni da parte dei tifosi azzurri all’allenatore. «Vicini alla famiglia Gattuso», questo lo striscione esposto dagli ultrà della curva B sul muro dello stadio San Paolo. «A questo dolore non ci sono parole, ti siamo vicini mister», lo striscione esposto dagli ultrà della curva A.