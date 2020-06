La rincorsa Champions, prestigio e milioni “solo” per la partecipazione

Il Napoli insegue la Champions. No, non quella di quest’anno, o almeno non solo quella. Gli azzurri vorrebbero agguantare quella del prossimo anno, mediante la quarta posizione, attualmente dell’ Atalanta e distante nove punti. Un’ impresa quasi impossibile da effettuare in 12 partite, tenendo conto che i nerazzurri devono anche recuperare una gara. Decisivi potrebbero essere proprio i due scontri diretti contro Atalanta e Roma, a distanza di tre giorni uno dall’altro il 2 e il 5 luglio. Per farlo occorrerebbe un Napoli al ritmo delle ultime gare di campionato ante interruzione. La qualificazione alla Champions League garantirebbe, solo per la partecipazione alla fase a gironi 15,25 milioni (questa la cifra riferita all’edizione attuale), alla quale vanno aggiunti i ricavi per il ranking storico, che si conoscerà nel momento in cui saranno note le 32 partecipanti.