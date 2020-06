La Juventus offre contropartite per Milik, il Napoli però vuole solo soldi

La Juventus è al centro dei pensieri di Arek Milik, il polacco ha da tempo scelto i bianconeri per ingaggio e la possibilità di giocare la Champions League, con mister Sarri che lo conosce bene. Il discorso rinnovo in casa Napoli è ormai parte del passato, difficile arrivare ad un accordo tra le parti. I bianconeri offrirebbero soldi e alcune contropartite come Pellegrini e Romero per la difesa, oppure Mandragora per il centrocampo e Bernardeschi sulle corsie esterne. In nessuno dei casi, c’è stato un interessamento della società di De Laurentiis che vuole solo soldi, intorno ai 50 milioni. Milik piace anche in Premier League, Spagna e Germania, sarà una bella lotta, ma il polacco sarà sempre meno azzurro.

Antonio Giordano Corriere dello Sport