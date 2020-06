Giuntoli ha messo nel mirino un giovane empolese: Ma non è il solo

Il Napoli mette la freccia e prova a superare la concorrenza per Samuele Ricci. Uno degli obiettivi di mercato per la prossima estate di Cristiano Giuntoli. Il giovane centrocampista classe 2001 dell’Empoli piace a diversi club in Serie A, ma gli azzurri sono avanti su Fiorentina e Milan che in questo momento sarebbero le avversarie più accreditate, secondo quanto scrive Sportmediaset.

La priorità napoletana è dovuta a diversi fattori: innanzitutto il timing, con il club azzurro che si è mosso prima degli altri e con maggiore convinzione, poi il canale sicuramente ottimo di rapporti instaurato tra De Laurentiis e Corsi di cui può godere lo stesso Giuntoli. Ricci sarebbe l’ennesimo elemento giovane di un centrocampo che ha trovato Demme e Lobotka a gennaio ma probabilmente perderà Allan in estate. Fonte: Il Mattino