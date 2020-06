Fonseca perde un altro pezzo in vista della sfida alla Sampdoria

Il tecnico della Roma Fonseca perde per infortunio l’ex atalantino Mancini. Ecco i dettagli

Tegola per la Roma di mister Fonseca. Come riporta Sky Sport si è infortunato Mancini, prezioso jolly difensivo (in questa stagione è stato impiegato anche al centro della mediana) della squadra giallorossa. L’ex Atalanta ha rimediato un infortunio al gomito sinistro. Da escludere fratture, ma dovrà restare ai box per circa dieci giorni.

Mancini dovrebbe quindi rientrare in tempo per la ripresa della Serie A, in programma per la Roma mercoledì 24 giugno con la sfida dell’Olimpico contro la Sampdoria di Ranieri. Fonte: Calciomercato.it