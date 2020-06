FIGC – Commissione Medica: Della Frera risponde sulla quarantena

Con riferimento al Protocollo procedurale sanitario, per la gestione delle manifestazioni del calcio professionistico in Italia, Walter Della Frera, della Commissione Medica Figc, è così intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: “Allo stato attuale, la Quarantena di gruppo non è superabile”. Continua ad essere a rischio, pertanto, la ripartenza delle gare. Ed il loro proseguimento, in caso di nuovi contagi. Il modello tedesco, un contagio, una singola quarantena, continua ad essere un miraggio. Ma, nel frattempo, la Bundesliga prosegue…

Fonte : Radio Sportiva