Il Leicester lancia la sfida al Napoli per il brasiliano Everton

Nessun passo avanti nelle ultime ore per Everton Soares da parte del Napoli. I contatti tra le parti sembrano essersi congelati e dal Gremio continuano a parare ogni offensiva mediatica. Anche ieri la società ha fatto sapere che per il calciatore non sono arrivate mai offerte ufficiali dal Napoli né dagli altri club. Anche se la fila di interessati sembra aumentare.

L’ultimo in ordine d’arrivo, infatti, sarebbe il Leicester: il gradimento dell’esterno offensivo brasiliano in Premier League cresce sempre più e dopo l’interessamento dell’Everton di Ancelotti ora ci sarebbero anche le Foxes sul brasiliano. Il Gremio, in difficoltà, economiche dopo la crisi coronavirus, non direbbe no a una cessione ma aspetta movimenti concreti per poter negoziare la partenza della sua stella. Fonte: Il Mattino