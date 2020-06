Da Azmoun a Malen, il lungo casting del d.s. Giuntoli

In attesa di offerte e dell’ormai imminente addio in casa Napoli di Arek Milik, ci si guarda intorno per il ruolo di attaccante e la lista è davvero lunga. Il primo nella lista è Azmoun dello Zenit, piace e non poco, ma il club russo chiede sui 40 milioni. Subito dopo a ruota piace Osimhen del Lille, il nigeriano smentisce l’accordo con i partenopei, anche nel suo caso il costo è molto alto, intorno ai 55 milioni. Senza dimenticare Luka Jovic del Real Madrid, Mateta del Mainz e si aggiunge al casting Malen del Psv Eindoven, quest’ultimo gestito da Mino Raiola. Ovviamente per l’affondo finale ci vorrà tempo, prima il destino di Milik e poi il nuovo bomber.

Antonio Giordano CdS