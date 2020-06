Curva B: “Roma 6-6-20 chi si presenta non ci rappresenta”

«Chi si presenta non ci rappresenta». Così su numerosi striscioni apparsi in nottata a Napoli da parte degli Ultras della Curva B. Che prendono così le distanze dall’annunciata partecipazione di gruppi di tifosi di destra di tutta Italia alla manifestazione annunciata per domani al Circo Massimo a Roma.

«Roma 6-6-20 chi si presenta non ci rappresenta. Liberi di tifare. Curva B». Tra i posti scelti per l’affissione di numerosi striscioni lo stadio San Paolo nel quartiere di Fuorigrotta, via Marina, il quartiere Arenaccia, via Consalvo, il Ponte della Sanità. Fonte: Il Mattino