Curva B: “Chi si presenta non ci rappresenta”. Gli ultras azzurri non saranno a Roma

Sembra che il 6 giugno prossimo venturo, alcuni gruppi ultras, con orientamento politico di destra, si presenteranno al Circo Massimo di Roma per manifestare contro il Governo. La Curva B, del San Paolo di Napoli, si è dissociata. E lo ha manifestato pubblicamente esponendo una serie di striscioni in città. Striscioni abbastanza eloquenti per prendere le distanze dai gruppi ultras legati agli ambienti di destra. “Chi si presenta non ci rappresenta“. Questo il contenuto del messaggio, alla città, alla nazione ed al resto del mondo.