Chiariello: “CTS? Tra poco perderanno la loro visibilità”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “La Coppa Italia è il contentino che ha per il momento salvato tutti. Dà visibilità alla RAI, Spadafora può festeggiare perché dà 3 partite in prima serata e fa sì che si riparta alla grande. Il trappolone è dietro l’angolo: perché esportiamo intelligenze, moda, beni di precisione, fantastici in certi settori, e non esportiamo il CTS? Tra poco perderanno la loro visibilità, la pandemia ora è una viremia. Ieri 0 casi in Campania, la vita sta tornando e la decrescita felice la potete attaccare all’attaccapanni. Vogliamo tornare a vivere come prima, con gli stadi pieni, senza i trappoloni dei signori della decrescita felice”.