Campionato europeo della Playstation: la divisione del montepremi

La squadra azzurra è stata composta da Rosario Accurso di Grumo Nevano, laureato in Economia ed un master in corso in Sap (sistemi, applicazioni e prodotti nell’elaborazione dati), nickname «Npk02»; Carmine Liuzzi («Naples17x»), napoletano di piazza Dante; Nicola Lillo («Nicaldan»), di Fuorigrotta, tecnico di cardiologia, e Alfonso Mereu («Alonsograyfox»), sardo, laureato in Economia. Il poker azzurro ha battuto la Serbia, nella competizione che trasferisce nel mondo virtuale il campionato di calcio europeo per nazioni. Nelle semifinali invece avevano sconfitto la Francia che vanta il giocatore più forte d’Europa. La finale avrebbe dovuto disputarsi a Londra, ma per l’emergenza Covid gli incontri si sono tenuti a distanza, sulla piattaforma di gioco con la simulazione calcistica PES 2020. I vincitori si divideranno un montepremi di 40mila euro. «Il 20% sarà trattenuto dalla Federazione perché destinato ad una borsa di studio» spiegano i quattro.

Le selezioni on line hanno visto fronteggiarsi centinaia di videogiocatori da ogni parte d’Italia. Solo 16 sono stati scelti per contendersi i 4 posti nella rappresentativa nelle gare che si sono tenute presso il centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze, prima dello scoppio della pandemia. Qui sono stati selezionati i migliori, il poker che ha indossato la maglia azzurra, per rappresentare l’Italia nella fase a gironi, contro i quartetti di ben altre 54 nazioni. Match sulla distanza di tre partite.

Fonte: Il Mattino